Nõmme Kalju president: Aivar Pohlakule oli politseiuurimine teada 

"Minul on info, et politseiuurimine oli Aivar Pohlakule teada, kellele andis sellest teada Kristen Viikmäe (Kalju tegevjuht)," sõnas Tehva Delfile antud intervjuus.

"Naiste spordis laiemal on palju intriige. Olen kindel, et see pole ainult Kalju vaid palju laiem probleem, kui välja paistab. Loodan, et meie jaoks kurb sündmus on käivitanud suurema protsessi, mis aitab puhastada sporti sellistest asjadest," lisas Tehva.