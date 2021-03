Aivar Pohlak: „Olukorda detailselt tundnud Nõmme Kalju jättis Getúlio tüdrukute treenerina tööle.“ 

Eelmisel nädalal tuli avalikkuse ette nüüdseks Mia Belle Trisna nime kandev neiu, kes väitis, et üks kogenud Eesti jalgpallitreener oli olnud temaga seksuaalsuhtes, mis algas juba siis, kui tüdruk oli 14aastane. Peagi selgus, et kuigi tegu oli Flora süsteemis treeninud tüdrukuga, oli kõnealuseks juhendajaks Nõmme Kalju treener Getúlio Aurelio Fredo. Hiljem lisandus süüdistajate hulka jalgpallur Birgit Tikk, kelle sõnul masseeris Brasiiliast pärit meest teda ebasobivalt. Kuhu on kogu lugu liikumas?