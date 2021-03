Eelmise aasta rallikomeet püüab tänavu teha vigade parandust 

Tänavu on ta hooaega alustanud normaalselt, kuid ilmselt lootnuks britt rohkemat. Kahe etapi järel on ta neljas, kaotades liidrile Kalle Rovanperäle (Toyota) kaheksa punktiga. Monte Carlos oli Evans teine, Lapimaal viies. Aga tema tase kerkis mullu sinnani, et vähema kui võiduga ei tahaks Evans enam leppida.