Getulio Aurelio Fredo teod jõudsid ka naaberriikide meediasse 

Praegu on Fredo 66aastane. Kõnealune armusuhe algas 13 aastat tagasi ja kestis pikalt. „Kuna see suhe oli avalik ja keegi ei teinud sellest probleemi, siis ei saanud sellest ka probleemi tekkida,“ ütles treener Õhtulehele. Lisaks rääkis portaalile Soccernet.ee oma loo veel üks endine noorjalgpallur, kelle sõnul käperdas treener teda, kui naine oli vaid 17aastane.

„Oleme mittetulundusühing ja kui meieni jõudnud info viitab võimalikule kuriteole, siis on meie kohus edastada esimesel võimalusel materjal politseile. Nii praegu tegimegi,” selgitas EJLi peasekretär Anne Rei. „Mõistagi on politsei edasine tegevus ja meie distsiplinaarmenetlus kaks erinevat asja, üks lähtub seadustest ja teine jalgpallis kehtivatest reeglitest ja põhimõtetest,” lisas ta.

„Puutume oma töös kokku juhtumitega, mille puhul on inimesed alles aastaid hiljem aru saanud, et see, mis nendega lapsepõlves tehti, ei ole õige. Sageli on ärakasutajaks nende lähedane või usaldusväärne täiskasvanu, kes peaks lapsele pakkuma kindlus- ja turvatunnet. Arusaadavalt on nende lugude meenutamine raske, kuid juhtunust rääkides saame kannatanule pakkuda vajalikku tuge ning tõsta ühiskonna teadlikkust, et selliseid juhtumeid märgata ja kannatusi ära hoida,” sõnas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet.