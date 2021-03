Jalgpall Eesti tšempion ei pääse endiselt väljakule Ohtuleht.ee , täna 13:51 Jaga: M

Mullused Eesti tšempionid: Vlasi Sinjavski (vasakult), Vladislav Kreida, Konstantin Vassiljev ja Maksim Paskotši. Foto: Tiina Kõrtsini

Valitsev Eesti jalgpallitšempion FC Flora pidanuks sel nädalal pidama juba meistriliiga hooaja kolmanda matši, kuid reaalsus on see, et tiim ei pääse endiselt väljakule.