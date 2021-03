PÕNEV! Selgusid detailid tänavuse Rally Estonia kohta 

Ka tänavu on ralli keskpunkt Tartus, kui etapi peakontor ja rallipark asuvad Eesti Rahva Muuseumi ümbruses. Eelmisel aastal sõideti Lõuna-Eestis 17 kiiruskatset, kui reedel õhtul oli linnas lühike avakatse ning kahel järgmisel päeval võeti mõõtu metsade vahel.

Sel aastal on formaat traditsioonilisem. Neljapäeva hommikul ehk 15. juulil on kavas testikatse, samal õhtul toimub teenindusala juures avatseremoonia ja publikukatse. Nädalavahetusel sõidetakse kokku 24 kiiruskatset.

Silver Kütt. Foto: Erki Pärnaku

"2021. aastal on ralli päeva võrra pikem ja toome sisse uusi kiiruskatseid. Viimaste aastate keskmine kiirus langeb veidi, sest lõikudel kasutatakse rohkem metsateid. Toome Power Stage'i otse rallikeskusesse, Eesti Rahva Muuseumi. Nii saab MM-etapp lõppeda pealava juures," jätkas Kütt.

Häid uudiseid on ka pealtvaatajatele. Kui eelmisel aastal müüdi 16 000 piletit, mis jagunesid 16 tsooni vahel, siis tänavu see number kasvab. Ralli kommertdirektor Tarmo Hõbe sõnul jaotatakse publik 25 erinevasse publikurühma, mis igaüks saab oma eriprogrammi.

"Nii jaotuvad rallisõbrad ühtlaselt kõigile kiiruskatsetele ja saavad võistlust nautida. Marsruudil on ligi 70 ainulaadset vaateala, kus on kõik vajalik, et rallit mugavalt jälgida, sealhulgas võimalus vaadata otseülekannet suurelt ekraanilt," ütles ta. Väidetavalt lubatakse tänavu igale pealtvaatajaalale 1500 inimest.