Selgusid naiste võrkpallikoondise kandidaadid. Peatreener: eesmärk on EMile pääseda 

Sarnaselt eelmisele aastale on koondise juurde kaasatud mitmeid noori. EM-valikmängudeks hakkab valmistuma 16 mängijat, ülejäänud on paralleelselt töös järelkasvukoondisena.

Peatreener Lorenzo Micelli usub, et naiskond saab laagrit alustada heas seisus. "Esimene eesmärk on muidugi EMile pääseda. Ettevalmistus valikturniiriks pole küll pikk, aga saame enne seda ka sõprusmänge pidada, mis on positiivne. Välisliigades mängivad naised on heas seisus, samuti olen rahul, et osa koondislasi sai TalTech/Tradehouse´is koos mängida," rääkis juhendaja pressiteate vahendusel.