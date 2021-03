Segase võistlusjanuga vehklemiskoondis jahib olümpiapiletit segasel ajal ja segases süsteemis 

Eesti naised on teinud vehklemisest viimastel aastatel meie paraadala, ent ometi seistakse silmitsi olukorraga, kus kõik pole enam enda kätes. Eesti naiskonna viimane MK-etapp oli Barcelonas. Katrina Lehis võitis seal individuaalvõistluse, ent võistkonnaga (Lehis, Julia Beljajeva Kristina Kuusk, Erika Kirpu) saadi kõigest 11. koht. See tekitas olukorra, mille puhul ei sõltu olümpiapilet ainult endast. Samuti segab kaarte tõik, et rahvusvahelisi võistlusi pole nüüdseks peetud juba üle aasta, mis on kõigile pikim spordipaus.