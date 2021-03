Bolšunov lööb letile 130 000 eurot, et osta norralaste salarelv: oleme neist kaugel maas 

"Norralastel on igas suusakeskuses lint, mille ees on peegel ning paremal ja vasakul kaamerad. Pilt kuvatakse ees oleval monitoril. Kõik vead on näha: kuidas muuta põlvede või keha tasakaalupunkti," ütles ta Match TV-le.

Bolšunov on valmis vajadusel oma raha investeerima. Liikuv lint maksab 120 000 euro ehk umbes sama summa, mille ta teenis tänavu pärast maksude mahaarvamist auhinnarahana.

Venelase sõnul on lint Norra koondisel oluline relv, millel treenitakse viis korda nädalas. Bolšunovi sõnul on tehnikat keeruline täiustada, kui vigu ei nähta.

"Kui treener ütleb, et pean mingit liigutust tegema, siis muidugi üritan seda teha. Ma saan aru, milline liikumine peaks olema, kuid seda on raske õigesti sooritada, kui sa ei näe kogu aeg ennast. Endale võib tunduda, et teed õigeid asju, kuid töö pole täiuslik," rääkis Bolsunov. "Me vajame tehnoloogia viimast sõna. Oleme neist selles osas kaugel maas. Pean selle hankima, sest tahan areneda."

Mehe sõnul oli hoitav näide eelmine suvi, kui mees tegi tööd, aga esialgu tulemusi polnud. Bolsunovi sõnul ta siiski ei usalda pulsikella, biokeemiat ega muud tehnikat, vaid põhineb siiani peamiselt oma sisetundele. Mis juhtub, kui treener ütleb, et numbrid pole head ja peaks puhkama? "Seda ei juhtu. Treener ütleb, et kõik on korras, ja lihtsalt ei näita mulle tulemusi," jätkas ta naerulsui.

Bolšunovi sõnul pole raha tema jaoks oluline. Talle ei meeldi laristada, vaid annetab raha mitmetele heategevusorganisatsioonidele, mis aitavad lapsi. Siiski jääb atleedid raha nii palju üle, et ta ehitab Moskva äärelinna maja.