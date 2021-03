ŠOKK: Sebastien Loeb lõpetas ligi veerand sajandit kestnud koostöö kaardilugeja Daniel Elenaga 

Loeb ja Elena sõitsid koos 23 aastat, mille jooksul tõusti aegade üheks parimaks ekipaažiks. Duo võitis 79 WRC-etappi ja rekordilised üheksa MM-tiitlit. Viimastel aastatel keskendusid Loeb ja Elena Dakari rallile, kus nad on startinud viiel korral, kuid mida võita pole õnnestunud.

"Seb helistas mulle täna lõunal ja ütles lühidalt, et jätkab karjääri teise kaardilugejaga. Ta ütles ka, teeb seda Prodrive’i palvel. Nad arvasid, et ma pole piisavalt motiveeritud ja tegin Dakaris viimasel korral liiga palju vigu," selgitas Elena, kes veel ei tea, kas koostöö päädimine puudutab ainult kõrberallit või ongi meeste sõidud sõidetud.

Elena ise pole Prodrive’i väidetega nõus ja mehe sõnul on tal motivatsiooni küllaga. "Vaatame eelmiste Dakari rallide statistikat. 2016. aastal võitsime neli etappi, (Stephane) Peterhansel kolm, (Carlos) Sainz kaks ja Nasser (Al-Attiyah) kaks. Võitsime toona kõige rohkem etappe. Et ma ei oska kaarti lugeda? See oli aga minu esimene kord võistlusel osaleda," rääkis ärritunud Elena Instagrami postitatud videos.

Samas mees ei ajanud tagasi, et tegi tänavu Dakaris vigu. "Okei, eksisime esimesel kiiruskatsel veidi ära, sest õppisin uut digitaalsüsteemi. Kulus veidi aega, kuni sain aru, kuidas see töötab. Kuid arvan, et me ei teinud rohkem vigu kui keegi teine," jätkas Elena videos Dakari rallide lahkamist. "Oleme jõudnud kahel korda poodiumile ja arvan, et oleme selle aja jooksul võitnud enim etappe."

Loeb veel ei teatanud, kes järgmise aasta Dakari rallil Elenat asendab. Mitmekordne ilmameister nentis, et nüüdseks endise paarilisega jutuajamine oli keeruline.

"See polnud lihtne kõne, sest oleme koos veetnud 23 aastat. Daniel on ühtlasi ka minu hea sõber. Rääkisime pärast Dakari pikalt Prodrive'iga. Jõudsime järeldusele, et kõige parem on proovida midagi uut," ütles Loeb L´Equipe'ile.