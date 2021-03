MEISTRITE LIIGA: Manchester City ja Madridi Real liikusid mängeldes veerandfinaali 

Kuus minutit hiljem andis 20aastane Phil Foden suurepärase läbisöödu Saksamaa koondislasele Ilkay Gündoganile, kes lükkas nahkkera rahulikult vastutõtanud väravavahist mööda. Gündogan on tegemas karjääri parimat hooaega. Kui ta eelneval neljal aastal on City eest löönud vastavalt 5, 6, 6 ja 5 kolli, siis tänavu on tal juba koos 15 õnnestumist.