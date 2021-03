Veebruaris raske avarii teinud Tiger Woods lubati haiglast koju 

"Mul on hea meel teatada, et olen taas kodus ning jätkan taastumist. Olen viimastel nädalatel saadud tohutu toetuse ja julgustuse üle väga tänulik. Tänan imelisi kirurge, arste ja teisi Harbor-UCLA ning Cedars-Sinai meditsiinikeskuste töötajaid. Olete minu eest suurepäraselt hoolt kandnud ning ma ei jõua teid ära tänada. Jätkan taastumist kodus ning töötan selle nimel, et iga päevaga tugevamaks saada," kirjutas Woods.