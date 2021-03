Kergejõustik Koroona kui Toruni EMi edukaim osaleja. Eesti koondist viirusel tabada siiski ei õnnestunud Mihkel Talivee , täna 13:07 Jaga: M

60 meetri tõkkejooksus pronksmedali võitnud Tiffany Porter (keskel) oli ainuke sportlane, kes kandis ka võistlemise ajal alati maski. Foto: SIPA / Scanpix

Märtsi alguses Poolas Torunis toimunud kergejõustiku sise-EMil oli edukaimaks Hollandi võistkond, kelle sportlased võitsid kokku seitse medalit, neist neli kuldset. Veel suurema numbrini jõudis koroonaviirus – võistluse järel on positiivsetest proovidest teatanud kaheksa riigi koondised, võimalik, et see arv veel kasvab. Sealsed korraldajad on saanud palju kriitikat, ent Eestil õnnestus haigestumisi vältida. Ehk tänu sellele, et tiimi hotell asus erinevalt teistest võistluspaigast 25 km kaugusel.