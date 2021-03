Thomas Häberli vihjas, et Klavan võib veel koondisesse naasta 

Kuna FC Flora mängijad Henrik Ojamaa, Martin Miller, Märten Kuusk, Matvei Igonen ja Markkus Seppik viibivad eneseisolatsioonis ja nende liitumine koondisega selgub alles järgmisel kolmapäeval, möönis Häberli, et tal on olemas ka varuvariandid juhuks, kui antud pallurid peaks eemale jääma. „Aga loodame, et [nimetatud viisik] siiski saab liituda,“ lisas šveitslane.