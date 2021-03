FOTOD | Kuidas meeldib? Eesti jalgpallikoondis esitles uut mänguvormi 

Nike toetab Eesti jalgpalli alates 2000. aastast, mis tähendab, et koostöö on kestnud juba üle 20 aasta. Maailma juhtiv spordirõivaste bränd on jalgpallikoondise ametlik suurtoetaja, riietab koondislasi ning paneb õla alla muuhulgas traditsioonilisele Jalgpalligalale ja Aastalõputurniirile. Alates märtsist kannavad meeste ja naiste koondis uue mudeliga mänguvorme.