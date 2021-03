UEFA karm sõnum: kui riik publikut EMile ei luba, siis viime mängud mujale  

UEFA töötab välja plaani, mis võimaldaks pealtvaatajale näha kõiki EMi mänge. Turniir pidi toimuma möödunud suvel tosinas linnas, kuid koroonapandeemia lükkas võistluse aasta edasi. Nüüd teatas UEFA, et linnade nimekiri pole kivisse raiutud.

"Kui linn teeb ettepaneku pealtvaatajaid staadionile mitte lubada, saab võime mängud viia linna, kus publik on teretulnud," ütlesid UEFA ametnikud kolmapäeval uudisteagentuurile AFP.

UEFA juht Aleksander Ceferin kinnitas pühapäeval Horvaatia ajalehele Sportske Novost, et EM ei toimu mingil juhul tühjade tribüünide ees. Ta lisas, et võimalik on ka stsenaarium, kus matšid peetakse tosina asemel näiteks kümnes linnas.