Endine NBA täht Shawn Bradley jäi jalgrattaõnnetuse järel halvatuks 

229 cm pikkune Bradley sai viga 20. jaanuaril, kui 48aastane mees sõitis jalgrattaga ning talle sõitis tagant otsa auto. "Õnnetus põhjustas traumaatilise seljaaju vigastuse, mille tagajärjel on ta halvatud," teatas täna korvpalliklubi Dallas Mavericks, kelle ridades Saksamaa passiga keskmängija pallis üheksa aastat. "Pärast operatsiooni on Bradley viimased kaheksa nädalat veetnud haiglas ja taastusravil."

Arstide sõnul on Bradley taastumine pikk ja raske ning võibolla isegi suurem füüsiline väljakutse kui profikorvpalli mängimine. Mavsi omanik Mark Cuban teatas avalduses: "Meil on kurb kuulda Shawni õnnetusest. Shawn on alati olnud uskumatult sihikindel ja näidanud võitlusvaimu. Me ei soovi talle midagi muud kui paranemist. Ta on alati osa meie Mavsi perekonnast."