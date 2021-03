FC Elva lõpetas koostöö treeneriga, kes saatis teismelistele endast alastipilte

Tulenevalt eeltoodud sündmustest ja meie mainet kahjustavast meediakajastusest kutsus klubi juhatus 17. märtsil kokku laiendatud koosoleku, milles osalesid 17 klubi tegevusega seotud treenerit ja võtmeisikut ning juhatuse liiget. Koosoleku käigus ja tänase päeva jooksul meile laekunud uue info põhjal leidis klubi juhatus ja personal, et Marek Naarise jätkamine jalgpalliklubis FC Elva ei ole kõiki asjaolusid arvesse võttes enam võimalik. Marek Naaris on tagasi kutsutud nii juhatuse liikme kui tegevjuhi ametikohalt. Kuni töörahu täieliku taastamiseni ja muudatuste läbiviimiseni juhatuses täidab tegevjuhi kohuseid klubi president Margus Ivask.

Oleme klubina alati olnud avatud ja näoga oma poolehoidjate, toetajate ja liikmete poole. See jääb nii ka tulevikus. Vabandame kõigi nende meile oluliste inimeste ees, kes antud loost end puudutatuna tunnevad ja saame kinnitada, et klubina mõistame hukka igasuguse ebaeetilise käitumise, mis 2016. aastal meie klubis aset leidis. Ükski klubi juhtivpersoonidest ei tolereeri sellist ja ka muud laadi ebaeetilist käitumist. Oleme omapoolsed selgitused ja kommentaarid andnud läbi klubi presidendi ja saame kinnitada, et oleme valmis igakülgselt ja ausalt osalema nende juhtumite täiendaval uurimisel, juhul kui see peaks vajalik olema."

EJL tuletab meelde, et kõik, kellel on antud teema või analoogsete olukordade kohta informatsiooni, on oodatud jagama seda e-posti aadressil fp@jalgpall.ee. Ühendust võtnud inimeste anonüümsus ja informatsiooni konfidentsiaalsus on garanteeritud.



EJL teeb koostööd sotsiaalkindlustusametiga, et vajadusel anda ühendust võtnud inimestele täiendavat professionaalset abi ja nõu. Samuti teeb jalgpalliliit vajadusel koostööd teiste riigiametite ja -organitega.