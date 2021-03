Jalgpall FC Elva naistreener klubi tegevjuhi ja noortetreeneri ümber lahvatanud skandaali kohta: hea, et saame lõpuks asjadest avalikult rääkida Kadi Parts , täna 17:30 Jaga: M

Marek Naaris. Foto: Virgo Haan

Esiliigas mängiv FC Elva klubi teatas täna oma sotsiaalmeedias, et nad on lõpetanud töösuhte tegevjuhi ja noortetreeneri Marek Naarisega, kes saatis endast alaealistele tüdrukutele alastipilte. Elva klubis kahe tüdrukutegrupi treenerina tegutsev Marie Pau sõnas endisest kolleegist rääkides, et on hea, et lõpuks saab asjadest avalikult rääkida. Ta lisas, et kolleegina hindab ta endiselt Naarist kõrgelt, kuid inimesena on tema teguviisi suhtes kriitiline.