Itaalias peatati tippklubi esindusmeeskonna igasugune tegevus 

ESPN vahendas, et Interist andsid värskelt positiivse proovi sloveen Samir Handanovic, itaallane Danilo D'Ambrosio, Hollandi mees Stefan de Vrij ja Uruguayst pärit Matias Vecino. Kohalikud terviseameti esindajad otsustasid seejärel Interi esindustiimi tegevuse pausile panna.

Meeskond ei tohi tegutseda kuni pühapäevani ja lisaks on neil keelatud liituda peagi algava koondisepausi ajal oma rahvustiimidega. Esmaspäeval peavad kõik andma uued proovid ja alles seejärel lubatakse esindusmeeskonnal taas tegutsema hakata.

Interi jaoks on see teine kord koroonaviiruse keskele sattuda, sest mitmed mängijad andsid positiivsed proovid ka oktoobris. Ka mitmed teised võistkonnad Itaalia liigas on pidanud oma mänge koroonaviiruse tõttu ära jätma.