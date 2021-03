VIDEO: vaata, milline näeb välja tuliuus ja palju vastuolusid tekitanud vormelirada Saudi Araabias 

Saudi Araabias hakatakse Jeddah linnas kihutama tänavuse hooaja eelviimasel etapil ehk detsembri alguses. Nüüdseks on avalikustatud, milline uus võidusõidupaik välja näeb. Rajal on 27 kurvi ja tänavuses kalendris on see Spa ringraja järel kõige pikem ring – kokku on sel pikkust 6,175 km.

Varasemalt on vormel 1 sarja tegevjuht Chase Carey selgitanud, miks otsustati sarjaga Saudi Araabiasse minna. „Saudi Araabia on riik, mis on kiirelt muutumas spordi ja meelelahutuse keskuseks. Viimastel aastatel on seal toimunud mitmeid suuri üritusi ja oleme väga õnnelikud, et järgmisel aastal (st sel aastal) jõuab sinna ka F1 sari. See piirkond on meile väga tähtis ja kuna 70% Saudi Araabia elanikest on nooremad kui 30 eluaastat, siis oleme väga elevil potentsiaalsete uute fännideni jõudmise üle,“ kõlas Carey sõnavõtt mullu.