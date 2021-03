Kelly Sildaru avaldas arvamust: seksuaalse enesemääramise piiri on vaja tõsta 

Eelmisel nädalal tegi Kanal 2 saates „Õhtu“ ülesastumise Mia Belle Trisna nime kandev endine Eesti tippjalgpallur, kes ütles, et mitukümmend aastat vanem treener võttis talt süütuse, kui ta oli 14aastane. Naine ise treeneri nime ei paljastanud, kuid veidi hiljem selgus, et tegu on pikalt Nõmme Kaljus töötanud Fredoga. Välja on tulnud ka juhtum, kus Fredo ebasobivalt masseeris ja katsus üht teist neiut. Juhtumite valguses algatas Eesti Jalgpalli Liit nii Getulio kui Nõmme Kalju osas distsiplinaarmenetlused, täna selgus, et politsei ja prokuratuur alustasid kriminaalmenetlust.

Ta lisas, et piirvanuse muutmiseks oleks enne otsuse langetamist vajalik laiapõhjaline ühiskondlik ning poliitiline diskussioon.

Täna andis piirvanuse kohta oma arvamusest teada Kelly Sildaru. Ta kirjutas oma Instagrami storys selliselt: „14aastane laps ei ole piisavalt küps, et mõista seksuaalse enesemäärtlemisega kaasnevaid riske. Täiskasvanu võib sellises vanuses last hõlpsasti manipuleerida, et ta astuks seksuaalselt kuritarvituslikku suhtesse ja laps võib seda mõista alles aastaid hiljem. Seksuaalse enesemääramise piiri on vaja tõsta, et tagada eakohane areng ja sobivus ning seeläbi pärssida varje, mis jäävad ohvreid saatma kogu ülejäänud eluks.“