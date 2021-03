Marek Naaris sotsiaalmeedias: tunnistasin toona vastavatele uurimisorganitele ja tunnistan ka praegu oma eksimusi 

Sarnaseid arusaamatusi on võinud ette tulla minu ja teise täiskasvanud inimese vahel. Siinkohal on mul aga keeruline konkreetset seisukohta võtta, kuna keegi ei ole mulle kunagi ei otse ega vihjamisi öelnud, et üks või teine käitumisviis on temale liiga pealetükkiv või ahistav ning sellest tulenevalt soovib meievahelise suhtluse lõpetada. Küll aga juhul kui sedasi on olnud, siis siirad vabandused ning andke mulle privaatselt märku, et ma saaksin tehtut heastada! Elu ei ole virtuaalne jalgpallimäng, kus sa saad eksimused kustutada ja otsast alata. Elu sarnaneb rohkem päris jalgapllile, kus väiksemate rikkumiste korral omistatakse vastasmeeskonnale karistuslöök või penalti ning suuremate rikkumiste esinemisel kollane või punane kaart. Eks see jääb iga “kohtuniku” enese otsustada, millist kaarti on väärt minu poisikese lollused ja kas see peaks olema kehtiv mängu/hooaja lõpuni või kogu eluks.