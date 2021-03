Rassismiskandaal Glasgow's: väidetav ohver andis solvajale kolki, too pöördus politseisse 

Tüli keskmes on Slavia kaitsja Ondrej Kudela ja Rangersi mustanahaline poolkaitsja Glen Kamara. Viimane väidab, et Kudela sosistas talle mängu lõppfaasis kõrva midagi rassistlikku. Kudela tunnistas Slavia kodulehele postitatud avalduses, et ütles soomlasele tõepoolest halvasti, kuid mitte midagi rassistlikku: "Ütlesin talle emotsiooni pealt "sa kuradi kutt! (you f*cking guy!)", aga lükkan rassismisüüdistuse kategooriliselt ümber."