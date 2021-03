TUBLI! Johanna Talihärm tegi elu parima MK-võistluse 

Juba varem MK-sarja üldvõidu kindlustanud Eckhoff tegi küll püstitiirus ühe möödalasu, ent suusatas nii kiiresti, et kindlustas trahviringist hoolimata viienda järjestikkuse individuaalse võidu. Kusjuures päeva kiireima suusaaja sõitis valgevenelanna Hanna Sola, kes oli Eckhoffist sekundi võrra kiirem, ent kaks trahvi ei lubanud enamat 13. kohast.

Eesti koondise parima tulemuse eest hoolitses Johanna Talihärm, kes tabas kõik lasud, tegi tugeva viimase suusaringi ja saavutas 19. koha (+44,1). See on tema elu parim tulemus MK-sarjas, senine oli 2019. aasta Östersundi MMi sprindi 20. koht (läks samuti MK arvestusse).

Talihärm sõnas ETV2 otse-eetris, et kõige parem meel on tal laskmise üle. Arusaadav, sest ta lasi individuaalvõistlusel nulli viimati kaks talve tagasi. Täna läks eestlannal õnneks, sest lamadestiirus oli peaaegu terve seeria ääre peal. "Jumal tänatud, et kukkusid!" märkis Talihärm.