Viljar Voog | Vutivelled, võtke mõistus pähe! Muidugi tuli Eesti-Tšehhi mäng minema kolida 

Ühest küljest võib siin näha seost sügisese Armeenia matšiga. Terviseamet oli pärast selle toimumist pahane, et jalgpalliliit neile antud lubadusi ei täitnud. Alaliit lükkas toona süüdistused ümber. Vutiringkondades räägiti, et tegelikult oli värske terviseameti juht Üllar Lanno solvunud, et temast sõideti lihtsalt üle: Aivar Pohlak olla võtnud telefonitsi otseühenduse toonase peaministri Jüri Ratasega ning sai matšile toimumisloa. Kus peitub tõde, on põnev kohvinurgaklatš. Aga me kõik oleme praegu kodukontoris, kus pole kohvinurka, ja sinna ongi koer maetud!