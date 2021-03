SPUTNIK SISSE JA MÄNGULE! Venemaa suurklubi pani tööle vaktsineerimisjaama 

Zeniidi kinnitusel korraldatakse tasuta vaktsineerimist kõigil Zeniidi tänavustel kodumängudel. "Vaktsineerimisjaam" asub 68 000 pealtvaatajat mahutava staadioni tribüüni kolmandal korrusel ning kõiki fänne kutsutakse üles seal ka väikest sutsu saama. Sputnikuga vaktsineerimise eelduseks on vaid see, et kodanik tõestab passi näidates, et on vähemalt 18aastane, pärast süsti saab ta aga meedikult tervisetõendi, mis kinnitab, et vaktsiin on saadud.