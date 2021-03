Kahekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja lõpetas karjääri 

Seljavigastusega hädas olev 36aastane norralane oli esmalt Oberstdorfi MMil enne oma ainsat sõitu, 15 km vabatehnikadistantsi, otsustanud, et see jääb talle viimaseks. Seal läks aga üle ootuste hästi – Sundby sai seitsmenda koha ja pronksmedal jäi 20 sekundi kaugusele – ning see pani suusaässa järele mõtlema. Lõpuks otsustas ta koos oma naisega, et õige oleks siiski tippspordiga hüvasti jätta.