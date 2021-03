Värske juunioride maailmameister Henry Sildaru tänase pargisõidu kohta: mul oli õnne. Isa Tõnis Sildaru: meeste tasemeni on veel väga pikk tee minna 

Raskes olukorras noor Sildaru sõitis siiski esimese katse ühe oma paindunud suusaga, seejärel laenas abi Venemaa koondiselt ja suutis kokkuvõttes kirja saada parima skoori. Finaaliks suudeti Sildaru võistlusvahend ära parandada ja noor vigursuusataja tunnistas, et oma paariga sõita oli loomulikult parem. „Kvalifikatsiooni eel oli mul selles osas hirm suurem, aga kui isa suusad finaaliks ära parandas, siis need tundusid terved ja kõik läks kõvasti lihtsamaks. Arvan, et see andis mulle ka enesekindlust juurde,“ rääkis ta.

Isa Tõnis sõnas rennisõidu kuldmedali järel, et see andis positiivse emotsiooni, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa. „Loomulikult läks väga hästi, aga samas anname endale selgelt aru, et esiteks pole väga paljud koondised (nt USA, Kanada, Uus-Meremaa- toim) siin kohal ja teiseks on tegu ikkagi juunioride MMiga. Meie siht on kaugemal ja eesmärk pikas plaanis suurem. Nii renni- kui pargisõidus on väga pikk tee minna, et hakata meeste klassis MK-tasemel esikümne kohtade eest võistlema,“ rääkis Tõnis Sildaru.