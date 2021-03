Tartul ei õnnestunudki põhiturniiril Raplat võita 

Mängukalendri järgi pidanuks Tartu meeskond laupäeval mängima Tallinnas sealse Kalev/TLÜ meeskonnaga, ent kuna kalevlased määrati koroona tõttu isolatsiooni, siis lükkus see mäng edasi. Õnneks oli sama olukord ka Rapla meeskonnal, kelle algne vastane TalTech oli samuti isolatsioonis ja nii otsustati viimasel hetkel, et Rapla ja Tartu meeskonnad peavad ära põhiturniiri viimase omavahelise mängu.

Tartu peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul saadi teisel poolajal võitlusega mängu tagasi, aga vajalikul hetkel visked ei kukkunud. „Teisel veerandajal tuli meil mõõn sisse ja lasime neil mitmeid veaga korve ära panna. Suures pildis see rivist välja ei löönud ja saime teisel poolajal ikka mängu tagasi. Mängu lõpus said nad aga otsustavad visked sisse. Proovisime nad lõpus rohkem korvi alla suruda, nad läksid maa-alasse, aga meil visked sisse ei kukkunud. Positiivne on kindlasti see, et me pärast teise veerandi mõõna ei lasknud mängu käest ja saime teisel poolajal mängu tagasi. Kiitus poistele võitluse eest,“ ütles Kandimaa.