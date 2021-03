OTSEBLOGI | Kuidas läheb eestlannadel Kaasani MK-etapil? 

Kui naiskond peaks Tokyo pääsme kindlustama, pääsevad olümpia individuaalturniirile Eesti edetabeli kolm paremat ja neljas lööb kaasa vaid naiskonnavõistluses. Aga kui tiimina Tokyosse ei jõuta, pääseb enne OMi toimuvale Euroopa kvalifikatsiooniturniirile edetabeli parim. Enne Kaasani etappi on Lehise edu Kipru ees 27 silma, aga MK-etapil on võimalik maksimaalselt teenida 160 punkti.