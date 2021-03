Tokyo olümpiamängudele ja paraolümpiale ei lubata ühtki rahvusvahelist fänni 

Jaapani võimud ütlesid olümpia- ja paraolümpiakomiteedele, et riiki sisenemise tagamine inimestele välismaalt on väga ebatõenäoline.

Korraldajate sõnul annab see samm piletite omanikele nüüd selguse ja aitab tagada ohutud ja turvalised mängud kõigile osalejatele ja Jaapani publikule.

2020. aasta olümpiamängude edasilükkamine on esimene kord ürituse ajaloos. Esialgse kava järgi pidi osalema üle 11 000 sportlase umbes 200 riigist.

Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach ütles, et see samm on "suur ohverdamine kõigi jaoks".