PAHANDUS: politsei leidis pesapallitalendi autost ligi 10 kilo metamfetamiini 

Jesus Camargo-Corrales. Foto: AP/Scanpix

Alates 2014. aastast Cubsi süsteemi kuuluva pesapallitalendi sõnul ta aimas, et pakkides võivad olla narkootikumid. Mis kõige kummalisem – mees enda väitel teenis sõidu eest vaid 500 dollarit. Camargo-Corrales sai süüdistuse narkootikumide ebaseaduslikus omamises ning ta siiani vahi all. Tema tööandja Cubs sõnas, et nad on olukorras teadlikud, kuid loobusid edasistest kommentaaridest.