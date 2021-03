Tugev tuul lükkas laskesuusahooaja lõpu edasi. MK-sarja direktor: tuuleiilid lennutasid segamini pool staadionit 

"Meil on olnud üsna põnev öö ja hommik väga tugevate tuuleiilidega, mis lõi segamini pool staadionit. Kuid olukord on minemas paremaks ja ilmaennustus annab teada, et pärastlõuna peaks olema oluliselt parem, kui see oli hommikul." rääkis MK-sarja võistluse direktor Borut Nunar intervjuus ERRile.