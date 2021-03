Koroona ja 50 inimese piirang ei peatanud Serviti ajaloolist euromängu 

Vabariigi valitsuse reegli järgi on siseruumides toimuvatel spordivõistlusel praegu lubatud ühes ruumis viibida kuni 50 inimesel. See tähendab, et mänguga mitteseotud inimesed – näiteks ajakirjanikud ja fotograafid – naljalt saalidesse ei pääse. Serviti eurokohtumine oli seetõttu erandlik, sest laupäeval olid Mesikäpa hallis kohal kõigi kolme suurema päevalehe fotograafid ja ajakirjanikud, samuti rahvusringhäälingu esindajad.