Spordiblogi Deivil Tserp | Uhke Eesti spordimaja irvakil ukse vahelt paistavad luukered Deivil Tserp, spordiajakirjanik , täna 19:55

PIGILIND: Getúlio Aurelio Fredo ebasündsad teod tulid päevavalgele. Foto: Stanislav Moškov

Hiljuti jõudis avalikkuseni šokeeriv teave jalgpallikogukonnast: esmalt selgus, et Nõmme Kalju treener Getúlio Aurelio Fredo võttis endast mitukümmend aastat nooremalt hoolealuselt, toona 14aastaselt neiult süütuse, ühtlasi oli ta teist noorukest naisjalgpallurit masseerides libistanud käe piiga jalgevahele. Samas sai ametliku kinnituse varem anonüümselt meediasse jõudnud juhtum, et FC Elva tegevjuht ja noortetreener Marek Naaris saatis viis aastat tagasi õrnas teismeeas tütarlastele ebasündsaid pilte. Sündmustest pisut ette rutates tuleb aga kurvalt tõdeda, et see on üksnes jäämäe veepealne osa. Hullemad teod püsivad veel saladuseloori all.