Venemaa iluuisutamisäss on pettunud, et MMile ei lubatud tema ema ega koera 

Eesti idanaabrite tulevikulootus Aleksandra Trusova on harjunud, et teda saadavad võistlustel lähedased ja ka neljajalgne sõber. Rootslased näitasid aga neile punast tuld.

Trusova on alati võistlustel käinud oma armastatud Chihuahuaga, kelle nimi on Tina. Vanemad on abiks peaaegu kõigile noortele iluuisutajatele, kuid nüüd peavad nad esimest korda elus tähtsa jõuproovi ajal ise paljude toimingutega hakkama saama.