BLOGI | OLEMAS! Eesti epeenaiskond pääses Tokyo olümpiamängudele

See on oluline ka individuaalvõistlust silmas pidades. Kuna naiskond pääses OMile, siis pääseb Tokyos starti kolm meie koondislast, kelleks tänase päeva seisuga on Katrina Lehis, Erika Kirpu ja Julia Beljajeva. Vastasel juhul oleks piirdutud maksimaalselt ühe sportlasega.