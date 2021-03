OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti epeenaiskond jätkab olümpiapileti jahti

Kokku pääsevad Tokyos rajale kaheksa naiskonda. Kindlasti saavad olümpiapileti maailma edetabelis nelja parema sekka mahtuvad koondised, kelleks on praegu Hiina, Venemaa, Poola ja USA. Eesti oli enne Kaasani-etappi maailma edetabelis seitsmes, kuid tuleb arvestada, et lisaks esinelikule pääsevad olümpiale iga regiooni (Euroopa, Aasia, PanAmerica ja Aafrika) parimad.

Kui need aga kuuluvad juba esinelikusse, saab olümpiale ka vastavalt regiooni teine või kolmas. Siiski on OMile kvalifitseeruvale tiimile üks kindel nõudmine: see peab kuuluma maailma 16 tugevaima hulka. Praeguse seisuga on esinelikusse mittekuuluvatest tiimidest oma regioonide liidrid Itaalia (tabeli viies), Lõuna-Korea (kuues), Kanada (13.) ja Egiptus (17.) ehk Musta Mandri esindajad jääksid välja.