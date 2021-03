TENNISEPORTAAL: avaringis vaba Kontaveidi edasine tabel on pigem halb 

"Ilmselge favoriit selles paaris on Cirstea (WTA 66.), sest Scott on alles 16-aastane ja asub edetabelis 443. kohal," analüüsis olukorda portaal Tennisnet.ee. "Noor ameeriklanna pääses turniirile tänu vabapääsmele. Cirstead võitis Anett äsja Dubai turniiril 6 : 4, 7 : 5. Kuid Kontaveidi edasine tabel on pigem halb, sest 3. ringis peaks ta kokku minema Elise Mertensiga (Belgia, WTA 17.), kellele Eesti esireket on viimastes omavahelistes mängudes kaotanud. Ja tõenäoliselt ootab selle mängu võitjat 1/8 finaalis Naomi Osaka (Jaapan, 2)."