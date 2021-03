KOROONAPIDU VIIS TRELLIDE TAHA: Belgia vutimees korraldas lukku keeratud riigis kallistavate ja musitavate külalistega peo 

Väljaanne The Independent vahendas, et 25aastane Dierckx, kes on korduvalt esindanud Belgia noortekoondiseid, korraldas peo, kuhu ta kutsus 14 külalist. Hetkel on Belgias aga koroonaviiruse tõttu kehtestatud reeglid, et väljaspoolt oma majapidamist tohib enda poole korraga kutsuda vaid ühe külalise.