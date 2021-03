ÕNNETU JUHTUM | Olümpialootus hukkus treeningul saadud välgutabamuse tõttu 

„Katherine läks sõbra juurde, et teda kallistada, kuid kohe pärast seda oli kuulda (müristamis)häält,“ vahendas insidethegames.biz portaal neiu onu Beto Diazi sõnu. „Ka tema sõber sai välguga pihta. Katherine suri kohapeal.“

Olümpialootusele tegi kaastundeavalduse El Salvadori surfiliit. „Meie riiki esindanud tõeline sportlane on meie hulgast lahkunud. Näeme hiljem suur võitleja. El Salvador leinab,“ seisis kohaliku surfiliidu sõnavõtus.

Rahvusvaheline surfiliit (ISA) tegi omapoolse avalduse: „ISA on äärmiselt kurb, et oleme kuulnud El Salvadori sportlase Katherine Diazi lahkumisest. Katherine kui rahvusvaheline saadik kehastas seda lõbu ja energiat, mis teeb surfamise eriliseks ning meile kõigile kalliks. Ta esines edukalt rahvusvahelisel tasemel ja esindas oma riiki uhkusega nii maailma surfimängudel kui ISA juunioride surfamise meistrivõistlustel. Saadame oma südamlikud kaastundeavaldused Katherine’i perele, El Salvadori surfaritele ja kõigile neile rahvusvahelistele surfaritele, kelle elu ta puudutas. Me ei unusta sind kunagi.“