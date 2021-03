Kohus ei võtnud Nabi hagiavaldust veel menetlusse. Hämmingus Vallimäe: meile pole infot laekunud, loeme seda ajakirjandusest 

Ta lisas, et ei oska öelda, mis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse järgmised sammud nädala jooksul saavad olema, sest kuivõrd temani pole Harju maakohtu informatsioon jõudnud, ei oska ta eriti midagi arvata või öelda: „Kui lehest loen, et meil on nädal aega, siis eks me mingisuguse vastuse leiame, aga mida me peame selgitama või selgitama jätma – mul pole õrna aimugi.“