Pettunud Konstantin Vassiljev MM-valikmängu liigutamisest: loogikat seal pole 

„Halb üllatus, et me ei saa kodus mängida. Väga palju see meid ei mõjuta, aga see on ebameeldiv. Sellest otsusest loogikat väga otsida pole vaja, sest seal lihtsalt ei ole seda. Aga kui peame sõitma Poola, siis sõidame sinna,“ sõnas Vassiljev Soccernet.ee -le.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitas eelmisel nädalal langetatud otsust nii: „Mul on siiras heameel, et selline lahendus on olemas. See on viidud sellisesse kohta, kus kõik võidavad. Võidab Eesti riik, et ei too sisse nakkusriski. Võidab Eesti riik sellest, et mõlemad meeskonnad võistlevad erapooletult pinnal, kellelgi ei ole koduseinad toetamas. Võidab tervishoiusüsteem, et ühiskondlik meelsus, kas nüüd on kõik juba nii hästi, et võib hakata juba kõiksugu muid asju tegema, viib välja sinna, et oleme järgmises väga kiires kasvufaasis ja selles etapis võtame kasutusele tervishoiu hädataseme kolm. Seda terviseamet kindlasti ei tahtnud teha.“