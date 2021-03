GALERII | Kalev andis avapoolajal lahingu, kuid jäi kodus alla Moskva CSKA-le 

Avaveerandi järel oli Eesti klubi ees 28:26 ja ka teise poolaja lõpuks oli Kalevi edu endiselt kahepunktiline ehk 48:46. Teisel poolajal pani Moskva CSKA oma paremuse aga maksma: kolmandal ning neljandal veerandajal viskasid külalised 21 ning 27 punkti vastavalt Kalevi 15 ja üheksa silma vastu. Nii teenis Moskva meeskond 94:72 võidu.

Ühisliiga tabelit on juhtimas Peterburi Zeniit, teisel positsioonil paikneb Kaasani Unics ja kolmas on Moskva CSKA. Kalev on 13 tiimi hulgas 10. kohal.