PAHANDUS: relvastatud jõuk vangistas Belize'i jalgpallikoondise 

Haitis on viimastel kuudel ränk majandus- ja poliitiline kriis, alates 18. märtsist on riigis eriolukord. Sestap on seal viimastel kuudel suurenenud inimröövid ja lunarahanõuded. Sealjuures elavad kriminaalide terrori all pealinna mitmed vaesemad linnaosad. Belize'i jalgpalliliit teatas, et nendegi rahvuskoondis peeti Haitis esmaspäeval põgusalt püssi ähvardusel kinni.