MMi kuuenda kohaga lõpetanud Sildaru: tuju on hea, kokkuvõttes võib kõigega rahule jääda 

Tegi oma ära ja nautis!

Kui enne suurvõistlust rääkis Tõnis Sildaru Õhtulehele, et pojal kipub veidike närvi sisse tulema, siis seekord seda näha polnud: „Ta on ennast näidanud positiivselt igast küljest ja võttis sel nädalal väga rahulikult. Ta on ju seni võistelnud väga vähe, seega eks vaikselt kogunebki kogemust juurde.“

Henry ise nentis MMil tehtud saavutuste kohta, et erinevate alade esitusi on veidike keeruline paremusjärjestusse panna. „Raske on neid võrrelda. Aga kui peaksin valima, siis kõige õnnelikum olen ikkagi rennisõidu võidu üle. Midagi kripeldama ei jää, võib kõigega täitsa rahule jääda,“ sõnas noor vigursuusataja. „Aga emotsionaalselt oli minu jaoks kindlasti kõige raskem hetk rennisõidu kvalifikatsioonis ja finaalis see, kui mul suusad katki läksid ja ei teadnud, kas saan enda suuskadega sõita või kui mugavalt end tunnen. Aga muus osas nautisin ennast, sest minu jaoks on oluline teha asju, milles tunnen end hästi ja on lõbus!“

Venemaalt sõidavad Sildarud koju, kus Henryt ootab pika suusanädala järel koolitöö. Ta tunnistas, et talle meeldib nii sporti teha kui ka koolis käia, sest seal saab sõpradega suhelda ja ka kontaktõppe ajal juttu rääkida.