VIDEOD | Mida kujutab endast sõitjate jaoks tundmatu Horvaatia MM-ralli? 

Horvaatia WRC-ralli toimub riigi pealinna Zagrebi ümbruses olevat asfaltteedel. Tegu on hooaja esimese nii-öelda täispika etapiga, kus kavas on 20 kiiruskatset, millel pikkust üle 300 kilomeetrit. Selle hooaja kaks ja möödunud aasta kolm viimast MM-rallit toimusid lühendatud formaadis.

Horvaatia teed on tundmatu nii enamikele tippsõijatele kui rallifännidele. Sloveenia ajakirjanik Gregor Pavsic otsustas neid külastada ning postitas videod sotsiaalmeediasse.

"Väga muutlikud teeolud, kus libe asfalt vaheldub karedaga ning suhteliselt laiad teed väga kitsastega. Muutub nii rütm, teepinnas kui tingimused. See peaks olema kõigile suur väljakutse," kirjeldas Pavsic Twitterisse postitatud videos.

Samas ralli pikkust eile kärbiti, kui loobuti kahest kiiruskatsest, kus koroonatingimustes on keeruline rahvamasse hajutada. Samas etapi korraldajad loodavad endiselt, et pealtvaatajad pääsevad kiiruskatsetele. Praeguste kehtivate piirangute puhul võiksid inimesed hajutatult rallit vaadata, kuid Horvaatiaski on viimastel nädalatel koroonanumbrid näidanud tõusu. MM-sarjas lubati viimati publik teede äärde möödunud aasta Rally Estonial.