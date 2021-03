Pohlakult ootamatu kõne saanud Reim: kontrollisin, et ega esimene aprill ei ole 

„Palusin tal kaht esimest lauset korrata, et kontrollida, ega 1. aprill ei ole. Siis palusin, et ta helistaks kümne minuti pärast tagasi, sest pidin selle otsuse ka kodustega läbi rääkima,“ kirjeldas Reim esmaspäeva hilisõhtul hargnema hakanud sündmusi.

Ta lisas, et ei hakanud Pohlakult uurima, miks just teda Thomas Häberli asendajana nähti, kuid märkis, et tema eeliseks on ilmselt see, et teab paljusid mängijaid oma koondisetreeneri perioodist ja samuti ka mullusest hooajast, kui juhendas poole aasta jagu FCI Levadia meeskonda.

Reim ütles, et kuna tema pole A-koondisega seotud olnud, siis koosseisu kuuluvad mängijad (ehk siis ka need, kes liitusid meeskonnaga asendusliikmetena) valis ikkagi Häberli treeneritetiim. Samuti lähtub ta eelseisvates kohtumistes Häberli paika pandud taktikast ja mänguplaanist.

„Kuid see on kokku lepitud, et kui mängu jooksul on vaja teha mingeid muudatusi, siis selles on mul kindlasti vabamad käed, sest seal ei ole enam aega mingeid asju läbi arutada ja analüüsida – palju asju tuleb teha kiiresti ja tunde pealt, mis mängus toimub,“ selgitas Reim oma rolli.

Talt küsiti ka suure üllatusena koondisesse nimetatud FC Flora 18aastase keskkaitsja Märten Subka kohta. On ta varem üldse Subkat mängimas näinud?