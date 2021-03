Konstantin Vassiljev: ainuke asi, mis tundub kindel, on see, et homme toimub mäng  

„Peame kohanema nii kiiresti kui võimalik. Kindlasti on küsimusi praegusel hetkel rohkem kui vastuseid, kuid peame seda küsimuste hulka enne mängu minimaliseerima nii palju kui võimalik,“ nentis Vassiljev täna keskpäeval ajakirjanikega rääkides.

Ta tunnistas, et kuna tekkinud olukord on väga värske, siis pole ka mängijatel veel päris selge, kuidas kõik (koosolekud, juhtnööride jagamine mängu ajal) täpselt välja nägema hakkab. „Lõppkokkuvõttes: ainuke asi, mis tundub kindel, on see, et homme toimub mäng ja selleks peame maksimaalselt valmis olema,“ rõhutas Kostja.

Ühtlasi toonitas ta, et kuigi olukord on keeruline, ei hakata enne mängu vabandusi otsima ja rääkima, et läheb nii kuidas läheb.